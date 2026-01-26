புதுக்கோட்டை
பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்தவா் உயிரிழப்பு
கந்தா்வகோட்டையில் மோட்டாா் சைக்கிளில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்தவா் உயிரிழந்தாா்.
கந்தா்வகோட்டை ஒன்றியம், சா.சோழகம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தா்மராஜ் மகன் பாக்கியராஜ் (40). இவா் தனது மோட்டாா் சைக்கிளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கந்தா்வகோட்டைக்கு வந்துவிட்டு மீண்டும் அதே மோட்டாா் சைக்கிளில் கந்தா்வகோட்டை- தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தாா்.
அப்போது எதிா்பாராத விதமாக நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்து படுகாயம் அடைந்தாா். இதை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினா் அவரை மீட்டு தஞ்சாவூா் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா்.
இந்த விபத்து குறித்து கந்தா்வகோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.