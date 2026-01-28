திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படாது: துரை வைகோ
திமுக கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்படாது என்றாா் மதிமுக முதன்மைச் செயலா் துரை வைகோ எம்பி.
புதுக்கோட்டையில் புதன்கிழமை அவா் அளித்த பேட்டி:
திருவப்பூா், கருவப்பில்லான்கேட் ஆகிய இரு ரயில்வே மேம்பாலங்கள் விரைவில் கட்டுமானப் பணிகளைத் தொடங்குவதற்காக ரயில்வே மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை அலுவலா்களுடன் ஆட்சியா் மு. அருணா முன்னிலையில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.
திருவப்பூா் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கு முதல் கட்ட பணிகள் தொடங்கிவிட்டன. 2 மாதங்களில் நிலம் எடுக்கப்பட்டு, அடுத்த 16 மாதங்களில் பணிகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்பட்டு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்படும்.
ரூ. 2 ஆயிரம் கோடியில் திருச்சி- காரைக்குடி நெடுஞ்சாலை 4 வழிச்சாலையாக மாற்றுவதற்கான தேசிய திட்டமிடுதல் குழு ஒப்புதலும், வடிவமைப்பு ஒப்புதலும் பெறப்பட்டுள்ளன.
இந்தப் பணியில்தான் கருவப்பில்லான்கேட் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டும் பணி சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி மாதம் நிலம் எடுப்புக்கான பணிகள் தொடங்கிசுமாா் 3 ஆண்டுகளில் இப்பணிகள் முழுமையாக முடியும்.
கூட்டணி... திமுக கூட்டணி நீடிக்கும், வலுப்பெறும். திமுக- காங்கிரஸ் இடையே கருத்து முரண்பாடுகள் இருக்கலாம். அதேநேரத்தில் ராகுல்காந்தி, ஸ்டாலின் ஆகியோருக்கு இடையே நல்ல புரிதல் இருக்கிறது. எனவே, கூட்டணியில் விரிசல் எதுவும் ஏற்படாது.
திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸைப் பிரித்து தவெக அணி சோ்க்க பலா் முயற்சிக்கின்றனா். அவா்களின் ஆசை நிறைவேறாது.
வட மாநிலங்களில் பல்வேறு கலாசார சீரழிவுப் படங்கள் திரையிடப்பட்டுதான் வருகின்றன. அதற்கு தணிக்கை வாரியத்தினா் அனுமதி அளிக்கின்றனா். ஆனால் ஜனநாயகன் படத்துக்கு அரசியல் உள்நோக்கம் காரணமாக அனுமதி அளிக்கவில்லை. இதன் மூலம் விஜய்க்கு மத்திய அரசு அழுத்தம் கொடுக்கின்றது.
மதிமுகவுக்கு எத்தனை இடங்கள் என்பதை கூட்டணித் தலைவரும், மதிமுக தலைவரும்தான் முடிவெடுப்பாா்கள். எந்த சின்னத்தில் போட்டியிடுவது என்பதையும் அவா்கள்தான் முடிவெடுப்பாா்கள்.
மகாராஷ்டிர துணை முதல்வா் அஜித் பவா் விமான விபத்தில் இறந்திருக்கிறாா். மத்திய அரசு விமான விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விமானப் போக்குவரத்துத் துறையை மேம்படுத்த வேண்டும் என்றாா் துரை வைகோ.