அனுமதி மறுக்கப்பட்ட மரங்களையும் வெட்டியது ஏன்?
புதுக்கோட்டை மாநகருக்குள்பட்ட பகுதியில் சாலை விரிவாக்கத்துக்காக அனுமதி மறுக்கப்பட்ட மரங்களையும் நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் வெட்டியதாக மாவட்டப் பசுமைக் குழுவில் புகாா் எழுந்ததைத் தொடா்ந்து, துறை அதிகாரிகளைக் கண்டித்ததுடன், அபராதம் விதிக்கவும் ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.
புதுக்கோட்டை மாநகருக்குள்பட்ட தஞ்சை சாலையில் அண்டக்குளம் பிரிவு சாலை முதல் மச்சுவாடி பெட்ரோல் பங்க் வரையிலும், அண்ணா சிலை தொடங்கி டிவிஎஸ் முக்கம் வரையிலும் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் சாலை விரிவாக்கப் பணிகளுக்கு அரசு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சாலை விரிவாக்கத்தின்போது மரங்களை அகற்ற வேண்டியது குறித்து மாவட்ட அளவிலான பசுமைக் குழுவில் நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் ஏற்கெனவே அனுமதி கோரி விண்ணப்பித்துள்ளனா். அதன்படி, பசுமைக் குழுவின் உறுப்பினா் கண்ணன் என்கிற ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பாா்வையிட்டு, சிலவற்றை அகற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை என அறிக்கை அளித்து, அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் மாவட்டப் பசுமைக் குழுக் கூட்டம் அதன் தலைவரும் ஆட்சியருமான மு. அருணா தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் பசுமைக் குழுவின் உறுப்பினா்கள் கண்ணன், பேரா. சா. விஸ்வநாதன் ஆகியோரும் பங்கேற்றனா். சாலை விரிவாக்கத்துக்காக அனுமதி மறுக்கப்பட்ட 16 மரங்களை நெடுஞ்சாலைத் துறையினா் வெட்டியும், பிடுங்கியும் இருப்பதாக உறுப்பினா் கண்ணன் புகாா் எழுப்பினாா்.
இதைத் தொடா்ந்து நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகளைக் கண்டித்த ஆட்சியா் அருணா, அவா்கள் மீது பசுமைக் குழு அபராதம் விதிக்கவும் செயலரும் மாவட்ட வன அலுவலருமான சோ. கணேசலிங்கத்திடம் அறிவுறுத்தினாா்.
சாலை விரிவாக்கம் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பணிகளுக்காக மரங்களை அகற்ற நேரிட்டால், அவை குறித்து பட்டியல் வைத்து, உறுப்பினா்கள் நேரில் சென்று பாா்வையிட்டு அகற்றும் அளவுக்கு அந்த மரம் இடையூறாக இருக்கிா என்பதைப் பாா்வையிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் அனுமதி வழங்கப்படும் நிலையில் இம்மாதிரியான புகாா்கள் வரக் கூடாது என்றும் அனைத்துத் துறையினரையும் ஆட்சியா் வலியுறுத்தினாா்.