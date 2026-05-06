புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா்கள் வைப்புத் தொகை இழப்பு

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நாம் தமிழா் கட்சியின் வாக்குகளில் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை.

Updated On :6 மே 2026, 0:43 am IST

புதுக்கோட்டை தொகுதியில் 2021-இல் நாம் தமிழா் கட்சி பெற்ற வாக்குகள்- 11,503. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள் 11,673. வெறும் 170 வாக்குகள்தான் அதிகம்.

கந்தா்வகோட்டை தொகுதியில் 2021-இல் நாதக பெற்ற வாக்குகள்- 12,661. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள் 10,189. இந்த முறை 2,472 வாக்குகள் குறைவு.

ஆலங்குடி தொகுதியில் 2021-இல் நாதக பெற்ற வாக்குகள்- 15,477. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள் 10,652. இந்த முறை 4,825 வாக்குகள் குறைவு.

அறந்தாங்கி தொகுதியில் 2021-இல் நாதக பெற்ற வாக்குகள்- 18,450. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள்- 9,975. இந்த முறை 8,475 வாக்குகள் குறைவு.

திருமயம் தொகுதியில் 2021-இல் நாதக பெற்ற வாக்குகள்- 11,061. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள்- 9,102. இந்த முறை 1,959 வாக்குகள் குறைவு.

விராலிமலை தொகுதியில் 2021-இல் நாதக பெற்ற வாக்குகள்- 7,035. 2026-இல் பெற்ற வாக்குகள்- 9,467. இந்த முறை 2,432 வாக்குகள் அதிகம்.

இவா்கள் யாரும் வைப்புத் தொகையைத் திரும்பப் பெறவில்லை. நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் வேட்பாளா்களுக்கு நேரில் வந்து பிரசாரம் செய்துவிட்டுச் சென்றாா், என்றபோதும் வாக்கு வித்தியாசத்தில் பெரிய முன்னேற்றமில்லை. 4 தொகுதிகளிலும் சரிவுதான்.

