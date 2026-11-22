வடகாடு பகுதியில் நாளை மின்தடை
காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் தெரிவித்துள்ளாா்.
கோப்புப் படம்
ஆலங்குடி அருகேயுள்ள வடகாடு துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 24) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணி நடைபெற உள்ளது.
இதனால், இங்கிருந்து மின்விநியோகம் பெறும் வடகாடு, மாங்காடு, கொத்தமங்கலம், புள்ளான்விடுதி, ஆலங்காடு, பள்ளத்திவிடுதி, பசுவயல், அரையப்பட்டி, கீழாத்தூா், சூரன்விடுதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அன்று காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் செல்லகணபதி தெரிவித்துள்ளாா்.
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