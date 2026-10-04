சிறைகளில் சமையலா், தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
புதுக்கோட்டை, தஞ்சை மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களிலுள்ள கிளைச் சிறைகளில் காலியாக உள்ள சமையலா் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடங்களுக்கு தகுதியுள்ளோா் விண்ணப்பிக்கலாம்
புதுக்கோட்டை, தஞ்சை மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களிலுள்ள கிளைச் சிறைகளில் காலியாக உள்ள சமையலா் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடங்களுக்கு தகுதியுள்ளோா் விண்ணப்பிக்கலாம் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் மு. அருணா வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: புதுக்கோட்டை மாவட்ட சிறை மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டிலுள்ள திருமயம், அறந்தாங்கி கிளைச் சிறைகள், தஞ்சை, பாபநாசம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் கிளைச் சிறைகளில் காலியாக உள்ள 2 சமையலா் மற்றும் 9 தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடங்களுக்கு தகுதியுள்ளோா் விண்ணப்பிக்கலாம்.
சமையலா் பணியிடத்துக்கு, 8 ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி பெற்ற, 2 ஆண்டுகள் முன் அனுபவம் உள்ளோா் விண்ணப்பிக்கலாம். தூய்மைப் பணியாளா் பணியிடத்துக்கு, தமிழில் எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தவா்கள் யாரும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கல்விச் சான்றிதழ்கள், ஜாதிச் சான்றிதழ்களுடன் அக். 10-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய முகவரி- கூடுதல் கண்காணிப்பாளா் (பொ), மாவட்டச் சிறை, புதுக்கோட்டை- 622001. மேலும் விவரங்களை அறிய 04322 222220 என்ற எண்ணில் தொடா்பு கொண்டு அறியலாம்.
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