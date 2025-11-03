போக்குவரத்து தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
தஞ்சாவூா்: ஓட்டுநா், நடத்துநா் பணிக்கு தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணையை உடனடியாக வழங்கக் கோரி தஞ்சாவூா் ஜெபமாலைபுரம் போக்குவரத்துக் கழகப் பணிமனை முன் போக்குவரத்து ஏஐடியுசி தொழிற்சங்கத்தினா் திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதில், கும்பகோணம் கழகம் உள்பட மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து போக்குவரத்துக் கழகங்களிலும் காலியாகவுள்ள ஓட்டுநா், நடத்துநா் பணியிடங்களுக்கு இரு உரிமங்கள் வைத்திருப்பவா்களுக்கு மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டது. இவா்களுக்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மூலம் தோ்வு நடத்தி வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு போக்குவரத்து கழகங்களில் தகுதி தோ்வு நடத்தி, தோ்ச்சி பெற்றவா்களுக்கு நிா்ப்பந்தம் இல்லாமல் பணி நியமன ஆணையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும். ஊதிய உயா்வு நிலுவைத் தொகையை ஒரே தவணையில் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மத்திய சங்கத் தலைவா் என். சேகா் தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலா் எஸ். தாமரைச்செல்வன், கௌரவத் தலைவா் கே. சுந்தரபாண்டியன் முன்னிலை வகித்தனா். போக்குவரத்து சங்க மாநிலத் துணைத் தலைவா் துரை. மதிவாணன், அகில இந்திய வங்கி ஊழியா் சங்க நிா்வாகி ஆா். கோவிந்தன், ஓய்வு பெற்றோா் சங்கப் பொதுச் செயலா் பி. அப்பாதுரை, சங்கப் பொருளாளா் சி. ராஜமன்னன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.