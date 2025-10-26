பட்டுக்கோட்டை அருகே மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை! ஆசிரியா், தலைமை ஆசிரியை கைது
பட்டுக்கோட்டை அருகே ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த அரசுப் பள்ளி ஆசிரியா் மற்றும் தலைமை ஆசிரியை ஆகியோரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை அருகே உள்ள எட்டுபுலிகாடு கிராமத்தில் அரசு நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இந்தப் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி ஒருவரிடம் ஆசிரியரும் கரம்பயம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவருமான பாஸ்கா் (53) என்பவா் சனிக்கிழமை பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து மாணவி தனது தாயாரிடம் கூறியுள்ளாா். இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவியின் பெற்றோா், காவல் நிலையத்துக்கு தொலைபேசி மூலம் புகாா் தெரிவித்துவிட்டு அப்பள்ளியில் பயிலும் மற்ற மாணவ, மாணவிகளுடன் அவரவா்களின் பெற்றோா் மற்றும் பொதுமக்கள் பள்ளியின் முன் திரண்டனா்.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற காவல் துறையினரையும் பெற்றோா்கள் முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இந்நிலையில், மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த ஆசிரியா் பாஸ்கரை, போலீஸாா் விசாரித்தனா். அதில், ஆசிரியா் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது உறுதி செய்யப்பட்டதன் பேரில் போலீஸாா், ஆசிரியா் பாஸ்கரை சனிக்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
மேலும், இதுகுறித்த விசாரணையில் ஆசிரியா் பாஸ்கா், மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை விஜயாவுக்கு தெரிந்திருந்தும் நடவடிக்கை எடுக்காமல் அதை அவா் மறைத்ததற்காக தலைமை ஆசிரியை விஜயாவையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.