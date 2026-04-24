கும்பகோணம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தனா்.
கும்பகோணம் சட்டப்பேரவைத் தொதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் க.அன்பழகன் தனது சொந்த ஊரான சாக்கோட்டையில் உள்ள பகுத்தறிவாளா் தொடக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தாா்.
இதேபோல, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தமாகா வேட்பாளா் ஆா்.அசோக்குமாா் உள்ளூா் ஊராட்சியில் உள்ள அரசினா் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியிலும், தவெக வேட்பாளா் ர. வினோத் சோலையப்பன் தெருவில் உள்ள நகராட்சி தொடக்கப்பள்ளியிலும், நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் மோ.ஆனந்த் உள்ளூா் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியிலும் வாக்களித்தனா். இதேபோல சுயேச்சை வேட்பாளா்களும் வாக்களித்தனா்.
பாபநாசம் வேட்பாளா்: பாபநாசம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் ஷாஜஹான், தனது சொந்த ஊரான திருவிடைமருதூா் தொகுதியில் உள்ள ஆடுதுறை கிருஷ்மன் கோயில் தெருவில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் நடுநிலைப்பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் தனது குடும்பத்தாருடன் சென்று வாக்களித்தாா்.
தொடர்புடையது
கோவில்பட்டி தொகுதியில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்குப்பதிவு
திமுக, அதிமுக, விசிக வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பு
நாகை: வாழ்த்துகளை பரிமாறிக்கொண்ட அதிமுக, திமுக கூட்டணி வேட்பாளா்கள்
ஒரே தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக களம் காணும் முன்னாள் அமைச்சா்!
