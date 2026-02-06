ஆடுதுறையில் விவேகானந்தா் விளையாட்டு விழா
ஆடுதுறையில் விவேகானந்தா் விளையாட்டு விழா மற்றும் பரிசளிப்பு நிகழ்வு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், ஆடுதுறை பேரூராட்சி மற்றும் தஞ்சாவூா் ராமகிருஷ்ண மடத்தின் சாா்பில் விவேகானந்தா் விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது. இதில் 100 மீட்டா் ஓட்டப் பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், குண்டெறிதல், ஆகிய தடகளப் போட்டிகளில் வென்றவா்களுக்கு பரிசளிப்பு விழா வியாழக்கிழமை மாலை கேஜிஎஸ் பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது.
நிகழ்வுக்கு பேரூராட்சித் தலைவா் ம.க. ஸ்டாலின் தலைமை வகித்தாா். தலைமை ஆசிரியா்கள் சங்கா், வெற்றி திருநாவுக்கரசு, ரமேஷ், சையது முகமது ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா்.
மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிபதி சத்தியமூா்த்தி, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கருத்தியல் நிபுணா் சென்னை பிரைம் பாயிண்ட் சீனிவாசன், தஞ்சாவூா் ராமகிருஷ்ண மடத் தலைவா் ஸ்ரீமத் சுவாமி விமூா்த்தானந்தா் ஆகியோா் தடகள விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வென்ற 9 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 461 மாணவ, மாணவியருக்கு மொத்தம் ரூ. 1 லட்சத்தில் ரொக்க பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கினா்.
பிரைம் பாய்ண்ட் சீனிவாசன் எழுதிய சுவாமி விவேகானந்தா் குறித்த சிறப்பு நூல் வெளியிடப்பட்டது. நிகழ்வில் பேரூராட்சி கவுன்சிலா்கள், பள்ளிகளின் உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா். பேரூராட்சி செயல் அலுவலா் செந்தில்குமாா் வரவேற்றாா். பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் கமலா நன்றி கூறினாா்.