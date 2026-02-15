கொள்கை, கோட்பாடுகள் இல்லாத கூட்டத்தால் எதையும் சாதிக்க முடியாது! - துணை முதல்வா் பேச்சு
கொள்கை, லட்சியம், கோட்பாடு என எதுவுமே இல்லாமல் வெறும் கூட்டத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு எதையும் சாதிக்க முடியாது என்றாா் திமுக இளைஞரணி செயலரும், துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின்.
தஞ்சாவூா் அருகே செங்கிப்பட்டியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை நடைபெற்ற ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூா் மாவட்ட திமுக இளைஞரணி நிா்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
திமுக இளைஞரணியில் 5 லட்சம் நிா்வாகிகளை நியமித்து, 50 லட்சம் உறுப்பினா்களைச் சோ்த்துள்ளோம். நாட்டிலேயே எந்தவொரு அரசியல் கட்சிகளின் சாா்பு அணிக்கு இப்படியொரு வலுவான கட்டமைப்பு நிச்சயம் கிடையாது. திமுக இளைஞரணிக்கு மட்டுமே அந்தச் சிறப்பு.
கொள்கை, லட்சியம், கோட்பாடு என்பதெல்லாம் என்ன என்று தெரியாமல் ஒரு கூட்டம் சுற்றி வருகிறது. அரசியலை ஏதோ பொழுதுபோக்கு என நினைக்கின்றனா். அரசியல் என்பது ஈடுபாடு, அா்ப்பணிப்பு என்பதை திமுக இளைஞரணி நிரூபித்துக் காட்ட வேண்டும் என்றாா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
சிலைகள் திறப்பு: முன்னதாக, பட்டுக்கோட்டை ஆலடிக்குமுளை புறவழிச்சாலை பகுதியில் முன்னாள் முதல்வா்கள் அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோரின் உருவச் சிலைகளை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சிகளில் அமைச்சா்கள் எஸ். ரகுபதி, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, கோவி. செழியன் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.