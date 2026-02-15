பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.20 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு! துணை முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்!
பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.20 கோடி மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்து, பேருந்து சேவையை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
பட்டுக்கோட்டை நகராட்சி நரியம்பாளையம் பகுதியில் 20 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 6.50 ஏக்கா் பரப்பளவில் மேம்படுத்தப்பட்ட பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இந்த புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்த துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், பட்டுக்கோட்டையின் வளா்ச்சிக்காக திமுக அரசு பல்வேறு திட்டங்களைச் செய்து வருகிறது.
பட்டுக்கோட்டையின் எதிா்கால வளா்ச்சிக்காக இந்தப் பேருந்து நிலையத்தைத் அதிநவீனமான கட்டுப்பாட்டு வசதிகளோடு கட்டியிருக்கிறோம்.
இந்த நகராட்சி முழுவதும் சுமாா் 35 கி.மீ நீளத்துக்கு தாா்ச் சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நகராட்சியில் உள்ள குளங்கள் 7.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புதிய சந்தை, புதிய பூங்காக்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
5 கோடி ரூபாய் செலவில் திடக்கழிவு மேலாண்மைப் பணிகள், 22 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையம், 4.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பள்ளிகளுக்குப் புதிய வகுப்பறைகள், கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டுள்ளன.
1.50 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அறிவுசாா் மையம் என பட்டுக்கோட்டை நகராட்சியின் வளா்ச்சிக்காக நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு பல்வேறு பணிகளைச் செய்துள்ளது. இந்த மாதிரியான வளா்ச்சிப் பணிகள் தொடர மீண்டும் திராவிட மாடல் அரசு அமைய வேண்டும் என்றாா்.
இவ்விழாவில் அமைச்சா்கள் கே.என். நேரு, எஸ். ரகுபதி, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, சிவ.வீ. மெய்யநாதன், டி.ஆா்.பி. ராஜா, கோவி. செழியன், மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம், நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் எஸ். கல்யாணசுந்தரம், ச. முரசொலி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் துரை. சந்திரசேகரன், கா. அண்ணாதுரை, டி.கே.ஜி. நீலமேகம், என். அசோக்குமாா், நகர செயலா் எஸ்.ஆா்.என். செந்தில்குமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துக்கொண்டனா்.
முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியா் பிரியங்கா பங்கஜம் வரவேற்றாா். நிறைவாக பட்டுக்கோட்டை நகராட்சித் தலைவா் சண்முகப்ரியா செந்தில்குமாா் நன்றி கூறினாா்.