பேராவூரணி அரசுக் கல்லூரியில் புதிய வகுப்பறை கட்டடம் கட்ட அடிக்கல்
பேராவூரணி: பேராவூரணி அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் ரூ. 6 கோடியே 87 லட்சத்து 75 ஆயிரம் மதிப்பீட்டில், 11 வகுப்பறைகளுடன் கூடிய புதிய கட்டடம் கட்டும் பணிக்கு சென்னையிலிருந்து முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலிக் காட்சி மூலம் திங்கள்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா் .
இதைத் தொடா்ந்து, பேராவூரணி அரசு கல்லூரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் (பொ) சி. ராணி தலைமை வகித்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என் . அசோக்குமாா் முன்னிலை வகித்து குத்துவிளக்கேற்றினாா் .
நிகழ்வில், மாவட்ட அவைத்தலைவா் சுப. சேகா், பேரூராட்சி தலைவா் சாந்தி சேகா், சேதுபாவாசத்திரம் ஒன்றியக் குழு முன்னாள் தலைவா் மு.கி. முத்துமாணிக்கம், ஒன்றியச் செயலாளா்கள் க. அன்பழகன், வை. ரவிச்சந்திரன், கோ. இளங்கோவன், குழ.செ. அருள்நம்பி, நகரச் செயலாளா்கள் என்.எஸ் .சேகா், மாரிமுத்து மற்றும் பேராசிரியா்கள் , அலுவலகப் பணியாளா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, உதவிப் பேராசிரியா்கள் நா. பழனிவேலு வரவேற்றாா். நிறைவில், ப. ஜெயகுமாா் நன்றி கூறினாா்.