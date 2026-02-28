Dinamani
தஞ்சாவூர்

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 87.54 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 4 மணி நிலவரப்படி 87.54 அடியாக இருந்தது.

மேட்டூா் அணை
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:24 pm

அணைக்கு விநாடிக்கு 207 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் வந்து கொண்டிருந்தது. அணையிலிருந்து விநாடிக்கு 2,500 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது.

கல்லணையிலிருந்து விநாடிக்கு காவிரியில் 52 கனஅடி வீதமும், வெண்ணாற்றில் 352 கனஅடி வீதமும், கல்லணைக் கால்வாயில் 50 கனஅடி வீதமும் தண்ணீா் திறந்துவிடப்படுகிறது. கொள்ளிடத்தில் தண்ணீா் திறக்கப்படவில்லை.

