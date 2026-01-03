தஞ்சாவூர்

திருவையாறு ஆராதனையில் இன்று

Published on

காலை 9 மணி: இசை நிகழ்ச்சிகள் தொடக்கம்

இரவு 7 மணி: ஸ்ரீவாணி எல்லா வீணை

7.20 மணி: கே. பரத் சுந்தா் பாட்டு

8 மணி: குன்னக்குடி எம். பாலமுரளிகிருஷ்ணா பாட்டு

8.20 மணி: ஜெ.ஏ. ஜெயந்த் புல்லாங்குழல்

8.40 மணி: ஜெயந்தி குமரேஷ் வீணை

9 மணி: ஆண்டான்கோவில் ஏ.வி.எஸ். சிவகுமாா், ஏ.வி.எஸ். சுந்தரராஜன் பாட்டு

9.20 மணி: சாலியமங்கலம் ஜி. ராமதாஸ் வீணை

9.40 மணி: தோப்பூா் சாய்ராம் பாட்டு

10 மணி: கல்யாணபுரம் கே.ஜி. ஸ்ரீனிவாசன், கே.ஜி.எஸ். தயாபரன், கே.ஜி.எஸ். வேதகிரி நாகசுரம்

10.20 மணி: பெங்களூரு பழனிவேல், பிரபாவதி பழனிவேல் நாகசுரம்

10.40 மணி: தேசூா் எஸ். சண்முகசுந்தரம், எஸ். சேதுராமன் நாகசுரம்

X
Dinamani
www.dinamani.com