திமுக மகளிரணி மாநாட்டில் 1.25 லட்சம் போ் பங்கேற்பா்: அமைச்சா் கே.என். நேரு
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், செங்கிப்பட்டியில் ஜனவரி 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ‘வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்’ என்கிற திமுக டெல்டா மண்டல மகளிரணி மாநாட்டில் 1.25 லட்சம் போ் பங்கேற்பா் என்றாா் நகராட்சி நிா்வாகத் துறை அமைச்சா் கே.என். நேரு.
தஞ்சாவூரில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற இந்த மாநாடு தொடா்பான மண்டல அளவிலான ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த அவா் பின்னா் செய்தியாளா்களிடம் தெரிவித்தது:
தஞ்சாவூா் அருகே செங்கிப்பட்டியில் திமுக டெல்டா மண்டல மகளிரணி மாநாடு ஜனவரி 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இந்த மாநாட்டுக்காக செங்கிப்பட்டி பகுதியில் 200 ஏக்கரில் இடம் தோ்வு செய்யப்பட்டு, ஏற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றன.
இந்த மாநாட்டில் திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின், துணை முதல்வரும், இளைஞரணி செயலருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், மகளிரணி செயலரும், துணைப் பொதுச் செயலருமான கனிமொழி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொள்கின்றனா்.
இந்த மாநாட்டில் ஒரு பூத்துக்கு 10 போ் வீதம் 12 ஆயிரத்து 500 பூத்துகளிலிருந்து மொத்தம் 1.25 லட்சம் போ் சீருடையில் கலந்து கொள்வா். இந்த ஆட்சியில் மகளிருக்காக நிறைய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தினோம். இத்திட்டங்கள் குறித்து மகளிரிடம் எடுத்துக் கூறி வாக்குகளைச் சேகரிப்பதற்காக இந்த மாநாடு நடத்தப்படுகிறது. இது, இக்கட்சியின் வளா்ச்சிக்கு பெரிய அளவில் உதவும் என்றாா் நேரு.
முன்னதாக, அவா் கூட்டத்தில் பேசுகையில், திமுக இளைஞரணி மாநாடு திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்றது. அடுத்த இளைஞரணி மாநாட்டை விருதுநகரில் ஜனவரி 22-ஆம் தேதி நடத்தவுள்ளதாக தலைமை நிா்வாகிகள் தெரிவித்தனா். செங்கிப்பட்டியில் ஜனவரி 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மகளிரணி மாநாட்டுக்கு அடுத்து பொது மாநாடு என தலைமை கூறிவிட்டது. இந்த மகளிரணி மாநாடு மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்க அச்சாரமாக அமையும் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில் அமைச்சா்கள் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம் (வேளாண்மை), சி.வி. கணேசன் (தொழிலாளா்), எஸ். ரகுபதி (இயற்கை வளங்கள்), சிவ.வீ. மெய்யநாதன் (பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலம்), சா.சி. சிவசங்கா் (போக்குவரத்து, மின்சாரம்), கோவி. செழியன் (உயா் கல்வி), மக்களவை உறுப்பினா்கள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் உள்பட தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூா், அரியலூா், பெரம்பலூா், புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்ட நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னா், செங்கிப்பட்டியில் மாநாடு நடைபெறவுள்ள இடத்தை அமைச்சா்கள் ஆய்வு செய்தனா்.