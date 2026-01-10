பேராவூரணி, சேதுபாவாசத்திரம் பகுதிகளில் மழை! மீனவா்கள் கடலுக்கு செல்ல தடை!
பேராவூரணி, சேதுபாவாசத்திரம் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால் மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என மீன்வளத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை காரணமாக மணிக்கு 65 கி.மீ வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ள நிலையில், சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் பேராவூரணி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது.
சேதுபாவாசத்திரம், மல்லிப்பட்டினம் மீன்பிடி துறைமுக பகுதியில் 155 விசைப்படகுகளும் 3 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட நாட்டுப் படகுகளும் உள்ளன. விசைப் படகுகள் வாரத்தில் 3 நாள்கள் மட்டுமே கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல மீன்வளத்துறை அனுமதியளிக்கும்.
கடல் பகுதியில் காற்று வீசுவதால் மீனவா்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லக்கூடாது என மீன்வளத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இதனால் சுமாா் 10 ஆயிரம் மீனவா்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.