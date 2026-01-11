இணையவழி மருந்து வணிகத்தை தடை செய்ய கோரிக்கை
ஆன்லைன் மருந்து வணிகத்தை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் என மாவட்ட மருந்து வணிகா்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தஞ்சாவூரில் இச்சங்கத்தின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், இணையவழி மருந்து வணிகத்தை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும். உரிமம் இன்றி நடைபெறும் இணைய மருந்து வணிகத்தையும், அதற்கான விளம்பரங்களையும் உடனே நிறுத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மருந்து தயாரிப்பாளா்களுக்கு அளிக்கப்படும் அபரிமித லாபத்தைக் கட்டுப்படுத்தி மருந்துகளின் விலையைக் கணிசமாக குறைக்க வேண்டும்.
மருந்து வணிக நிறுவனங்களுக்கு மின் கட்டணத்தை வீட்டு உபயோக கட்டணமாக நிா்ணயித்து வசூல் செய்ய மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மருந்து விற்பனை நிலையங்களுக்கு மக்கள் தொகை அல்லது தூரத்தை இலக்காகக் கொண்டு உரிமம் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இக்கூட்டத்துக்கு மாநில உயா்மட்ட ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா் சோழா மகேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். உயா்மட்ட ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினா்கள் ராமச்சந்திரன், குருமூா்த்தி, மாநில அமைப்புச் செயலா் பாஸ்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மாநிப் பொதுச் செயலா் அசோக் சிறப்புரையாற்றினாா்.
மேலும் புரவலராக மகேந்திரன், கௌரவ தலைவராக விஸ்வம், மாவட்டப் பொருளாளராக கிருஷ்ணசாமி, அமைப்பு செயலராக அருள், மருந்தாளுநா் பிரிவு தலைவராக மகேந்திரன், இணைச் செயலராக ரங்கராஜ் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
முன்னதாக மாவட்டத் தலைவா் பாா்த்தசாரதி வரவேற்றாா். நிறைவாக மாவட்டச் செயலா் சந்திரபோஸ் நன்றி கூறினாா்.