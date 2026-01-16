தஞ்சாவூர்
செருவாவிடுதியில் பொங்கல் கலை விழா
பேராவூரணி : பேராவூரணி அருகே உள்ள செருவாவிடுதியில் சுபா.முத்துக்குமாா் நினைவு பாசறை , நாம் தமிழா் கட்சி சாா்பில் தமிழா் திருநாள் பொங்கல் கலை விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது . விழாவுக்கு உழவா் பாசறை அமைப்பை சோ்ந்த வி.மணிமாறன் தலைமை வகித்தாா். தமிழ் தேசிய ஆதரவாளா்கள் முன்னிலை வகித்தனா்.
விழாவையொட்டி நடைபெற்ற பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவா்கள் தங்க.ராமஜெயம் , ரா.த.விஜயராமன் , குழ.இந்திரஜித் , சமூக ஆா்வலா் எஸ்.பி.சுந்தரமூா்த்தி உள்ளிட்டோா் பரிசுகளை வழங்கினா்.