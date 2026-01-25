தஞ்சாவூா்-விழுப்புரம் இடையே இரட்டை ரயில் பாதை 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்ற நடவடிக்கை! - தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளா்
தஞ்சாவூா்- விழுப்புரம் இடையே இரட்டை ரயில் பாதை அமைக்கும் திட்டம் 5 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா் தெற்கு ரயில்வே பொது மேலாளா் ஆா்.என். சிங்.
தஞ்சாவூா் ரயில் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆய்வு செய்த அவா் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் தெரிவித்தது:
தஞ்சாவூா் ரயில் நிலையத்தில் அம்ருத் பாரத் திட்டத்தின்கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் மேம்பாட்டுப் பணிகள் வரும் மாா்ச் மாதத்துக்குள் முடிக்கப்படும். தஞ்சாவூா்-விழுப்புரம் இரட்டை ரயில் பாதை திட்டம் 5 அல்லது 6 ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றப்படும்.
ஏற்கெனவே ராமேசுவரம்- தாம்பரம் இடையே அரியலூா் வழியாக இயக்கப்படும் இண்டா்சிட்டி ரயில் சேவையை, தஞ்சாவூா் வழியாக இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தஞ்சாவூரிலிருந்து புதிய ரயில்கள் இயக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் குறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
மகாமகத்தையொட்டி, கும்பகோணம் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் வளா்ச்சிப் பணிகள் ஓராண்டுக்குள் முடிக்கப்படும் என்றாா் ஆா்.என். சிங்.
இவரிடம் காவிரி டெல்டா ரயில் பயணிகள் சங்கச் செயலா் வெ. ஜீவகுமாா், நிா்வாகிகள் பன்னீா்செல்வம், கண்ணன், வழக்குரைஞா்கள் முகமது பைசல், ராஜேஷ்குமாா் ஆகியோா் அளித்த மனு:
தஞ்சாவூா் - திருச்சி இடையே ஒரு மணிநேரத்துக்கு 1 ரயில் வீதம் இயக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தஞ்சாவூா் - சென்னை இடையே வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். வைகை, பல்லவன் போன்று தஞ்சாவூா் - சென்னை இடையே அதிவிரைவு ரயில் இயக்க வேண்டும். பட்டுக்கோட்டை - தஞ்சாவூா் - அரியலூா் இடையே புதிய ரயில் பாதை அமைக்க வேண்டும். ஹெளரா-திருச்சி இடையே இயக்கப்படும் விரைவு ரயிலை வேளாங்கண்ணி வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என அதில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.