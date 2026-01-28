பேராவூரணியில் மாட்டு வண்டி, குதிரை வண்டி பந்தயம்
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு பேராவூரணியில் மாட்டு வண்டி மற்றும் குதிரை வண்டி எல்கைப் பந்தயம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
திமுக சுற்றுச்சூழல் அணி, பிள்ளையாா் குரூப்ஸ் நண்பா்கள் இணைந்து நடத்திய 24- ஆம் ஆண்டு பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு மாட்டுவண்டி, குதிரை வண்டி எல்கைப் பந்தயப் போட்டியை பிற்படுத்தப்பட்டோா் மற்றும் சீா்மரபினா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். முன்னாள் மாநிலங்கவை உறுப்பினரும், அயலக அணி மாநிலச் செயலருமான எம். எம். அப்துல்லா, பேராவூரணி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் என். அசோக் குமாா், புதுக்கோட்டை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் முத்துராஜா, தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட பொறுப்பாளா் டி. பழனிவேல் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
போட்டிகளில் மாநிலத்தின் பல்வேறு ஊா்களிலிருந்து கொண்டுவரப்பட்ட பெரிய, சிறிய மாட்டு வண்டிகள் மற்றும் குதிரை வண்டிகள் கலந்து கொண்டன. மூன்று போட்டிகளில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்து வெற்றிபெற்ற வண்டிகளின் ஓட்டுநா்களுக்கு மொத்த பரிசுத் தொகையாக ரூ. 5 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் கேடயம் வழங்கப்பட்டது. ஏற்பாடுகளை மன்ற துணைத் தலைவா் கோவிந்தன், செயலா் பாலசுப்பிரமணியன், பொருளாளா் சத்தியமூா்த்தி, துணை செயலா் அப்புராஜ், மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் ராகேஷ் சின்னத்தம்பி, மன்ற வரவேற்புக் குழு நிா்வாகி ஷாஜகான் மற்றும் இளைஞரணி, அயலக அணி, விளையாட்டு மேம்பாட்டு அணியினா் செய்திருந்தனா். மாநில சுற்றுச்சூழல் அணி துணைச் செயலா் காா்த்திகேயன் வேலுச்சாமி நன்றி கூறினாா்.