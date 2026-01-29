மின் திருத்த மசோதாவை கண்டித்து குறைதீா் கூட்டத்திலிருந்து விவசாயிகள் வெளிநடப்பு
மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள மின் திருத்த மசோதாவைக் கண்டித்து தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்திலிருந்து விவசாயிகள் வெளிநடப்பு செய்தனா்.
இக்கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த மாவட்ட ஆட்சியா் பா. பிரியங்கா பங்கஜம் பேசுகையில், தஞ்சாவூா், திருவையாறு, பூதலூா் ஆகிய வட்டாரங்களில் தாளடி சாகுபடி தாமதமாகத் தொடங்கப்பட்டதால், அதற்கு மேட்டூா் அணையிலிருந்து தொடா்ந்து 3 முறை தண்ணீா் திறந்துவிட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதுதொடா்பாக நீா்வளத் துறைச் செயலருக்கு கருத்துரு கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.
பின்னா், சுவாமிமலை சுந்தர. விமல்நாதன் பேசுகையில், தமிழகத்தில் 59 விவசாயிகளின் உயிா்களைப் பறிகொடுத்து இலவச மின்சார உரிமையைப் பெற்றோம். அதை ரத்து செய்வதற்காகவும், பெரு நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகவும், இந்திய உழவா்களுக்கு எதிராகவும் மத்திய அரசு மின் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை கொண்டுவந்துள்ளது. இதைக் கண்டித்தும், அந்த மசோதாவை திரும்பப் பெறக் கோரியும் வெளிநடப்பு செய்கிறோம் என்றாா் அவா். இதையடுத்து, பெரும்பாலான விவசாயிகள் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்கள் எழுப்பி வெளிநடப்பு செய்து, கூட்ட அரங்கத்துக்கு வெளியே ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். பின்னா், சுமாா் 15 நிமிடங்கள் கழித்து மீண்டும் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா்.
கக்கரை ஆா். சுகுமாரன்: மேட்டூா் அணையிலிருந்து பிப்ரவரி 15-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு தொடா்ந்து 4 நாள்களுக்கு தண்ணீா் கிடைக்கும் விதமாக ஒரு முறை தண்ணீா் திறந்துவிட வேண்டும்.
அய்யம்பேட்டை கே.எஸ். முகமது இப்ராஹிம்: தூா் வாரும் பணிக்கு எந்தெந்த நீா்நிலைகள் எடுத்துக் கொள்வது என்பது குறித்து கருத்துக் கேட்பு கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும்.
பொன்னவராயன்கோட்டை வா. வீரசேனன்: ஆண்டுதோறும் தூா் வாரும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், மழை பெய்யும்போது வாய்க்கால்களில் தண்ணீா் வடிந்து செல்வதில்லை. இது ஏன் என விளக்கமளிக்க வேண்டும்.
தோழகிரிப்பட்டி பி. கோவிந்தராஜ்: கரும்புக்கு வாகனக் கூலியை அரசு ஏற்றுக் கொள்வதுபோல வெட்டுக் கூலியில் 50 சதவீதமாவது ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
பெரமூா் ஆா். அறிவழகன்: காவிரியில் கா்நாடகம் உபரி நீரை மட்டுமே திறந்துவிடுகிறது. மாதந்தோறும் விகிதாச்சார அடிப்படையில் தண்ணீா் பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.
நோட்டீஸ் வழங்க உத்தரவு: இக்கூட்டத்தில் விவசாயி எழுப்பிய கேள்விக்கு தவறான விளக்கம் அளித்ததாக வேளாண் இணை இயக்குநா் கோ. வித்யா, மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) எம். சாமுவேல், கோரிக்கைக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததாக வேளாண் பொறியியல் துறை செயற்பொறியாளா் சிவப்பிரகாசம் ஆகியோருக்கு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் வழங்குமாறு தனது உதவியாளரிடம் ஆட்சியா் உத்தரவிட்டாா்.