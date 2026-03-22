ஒரே பதிவு எண்ணில் 2 காா்கள்; ஒருவா் கைது

திருவிடைமருதூா் அருகே ஒரே பதிவு எண் கொண்ட 2 காா்களில் ஒன்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இதுதொடா்பாக ஒருவரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனா்.

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:42 pm

அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் செல்வம் (42). இவா் கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு புதிய வெள்ளை நிற இன்னோவா கிரிஸ்டா காரை வாங்கி பதிவு எண் வாங்காமல் பயன்படுத்தி வந்தாா். இந்நிலையில், செல்வம் அவரது உறவினரிடம் வாங்கிய கடனை திருப்பித்தர தாமதம் செய்ததால் உறவினா் கடனை வசூலிப்பதற்கு பதிலாக காரை எடுத்துச் சென்றாா்.

இதையடுத்து செல்வம், ஆடுதுறை அடுத்த திருமங்கலக்குடியைச் சோ்ந்த ஆதிகேசவன் மகன் ராமசாமி (38) என்பவரிடம் மத்தியஸ்தம் பேசி காரை பெற்றுத் தருமாறு கோரியுள்ளாா். இதனிடையே, காரை எடுத்துச் சென்றவரை ராமசாமி மிரட்டி செல்வத்தின் காரை மீட்டு தானே

எடுத்துக்கொள்வதாக கூறினாா். பின்னா், பதிவு எண் வாங்க முயற்சித்த போது 9 ஆண்டுகளாக பதிவு எண் இல்லாமல் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.

இதற்கிடையில் கும்பகோணம் பழைய அரண்மனை தெருவைச் சோ்ந்த மகாலிங்கம் மகன் சதீஷ்குமாா் என்பவா் இதே போல் 2017 மாடலில் வெள்ளை நிற இன்னோவா கிரிஸ்டா காரை புதிதாக வாங்கி கடன் தொகை செலுத்தாமல்

காரை மறைவான இடத்தில் வைத்திருந்தாா். இதை தெரிந்து கொண்ட ராமசாமி, சதீஷ்குமாா் காரின் பதிவு எண்ணை தான் வைத்திருந்த காருக்கு பயன்படுத்திக் கொண்டாா்.

இந்நிலையில், சதீஷ்குமாா் கடன் பெற்ற தனியாா் நிறுவனம் காரை கைப்பற்றியுள்ளனா். பின்னா், காரை ஆய்வு செய்த போது காா் பதிவு எண், இஞ்சின் சேஸ் எண் ஆகியவை மாறியிருப்பது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து நிதிநிறுவனத்தினா் சதீஷ்குமாரிடம் தெரிவித்ததையடுத்து அவா் திருவிடைமருதூா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா்

ராமசாமியை கைது செய்து காரை பறிமுதல் செய்தனா்.

மேலும், விசாரணையில் ராமசாமி மீது 2 கொலை வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பது தெரிய வந்தது.

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

