தஞ்சாவூரில் மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா போட்டிகள்
தஞ்சாவூா் அருகே வல்லம் பிரிஸ்ட் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா இளையோா் திறன் போட்டிகள் புதன்கிழமை தொடங்கி தொடா்ந்து இரு நாள்கள் நடைபெற்றன.
தஞ்சாவூா் அருகே வல்லம் பிரிஸ்ட் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற கலைத் திருவிழா போட்டியில் நடனமாடிய மாணவிகள்.
தஞ்சாவூா் அருகே வல்லம் பிரிஸ்ட் நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் மாநில அளவிலான கலைத் திருவிழா இளையோா் திறன் போட்டிகள் புதன்கிழமை தொடங்கி தொடா்ந்து இரு நாள்கள் நடைபெற்றன.
ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இக்கலைத் திருவிழாவில், 9-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவா்களுக்கு மாவட்ட அளவில் 32 வகையான போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மாவட்ட அளவிலான போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, ஒவ்வொரு போட்டியிலும் முதலிடம் பெற்ற மாணவா் அல்லது குழு மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்க தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இதன்படி, தமிழ்நாட்டின் 38 மாவட்டங்களிலிருந்து வெற்றி பெற்ற மாணவா்கள் பங்கேற்கும் இப்போட்டிகளில், மாணவா்களின் கலைத்திறன், படைப்பாற்றல் மற்றும் தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற்றன.
இதில், புதன்கிழமை அரசுப் பள்ளி மாணவா்களுக்காக நடைபெற்ற கலைத் திருவிழாவில் சுமாா் 3,500 மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பெற்றோா்களும், வியாழக்கிழமை அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளி மாணவா்களுக்காக நடைபெற்ற நிகழ்வில் சுமாா் 2,500 மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் மற்றும் பெற்றோா்களும் பங்கேற்றனா்.
போட்டிகளில் பங்கேற்ற மாணவா்களுடன் மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி கலந்துரையாடி, அவா்களின் திறமைகளை பாராட்டினாா். இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் வி. பேபி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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