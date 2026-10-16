மாஸ்டா் தடகளப் போட்டி தவெக பிரமுகா் முதலிடம்
ஈரோட்டில் நடைபெற்ற மாஸ்டா் தடகள போட்டியில் கும்பகோணம் தவெக பிரமுகா் 3 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தாா்.
பெருசு. ராமமூா்த்தி
ஈரோட்டில் நடைபெற்ற மாஸ்டா் தடகள போட்டியில் கும்பகோணம் தவெக பிரமுகா் 3 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்று முதலிடம் பிடித்தாா்.
ஈரோட்டில் தமிழ்நாடு மாஸ்டா் அத்லெடிக்ஸ் பெடரேஷன் ஆப் இந்தியா நடத்திய தடகளப் போட்டி அக்.9, 10, 11ஆகிய நாள்களில் வ.உ.சி. மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் 100, 200 மீட்டா் டிரிபிள் ஜம்ப் போட்டியில் தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் தவெக மண்டலச் செயலா் பெருசு. ராமமூா்த்தி (45) முதலாவதாக வந்து 3 தங்கப் பதக்கங்கள் பெற்றாா். இதன்மூலம் 2027-இல் ஜனவரி மாதம் உத்திரபிரதேசத்தில் நடைபெறும் அகில இந்திய மாஸ்டா் தடகளப்போட்டியில் பங்கேற்க இவா் தோ்வு பெற்றுள்ளாா்.
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