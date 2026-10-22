வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகைகளை தமிழில் வைக்க வலியுறுத்தி பரப்புரை
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகைகளை தமிழில் வைக்க வலியுறுத்தி தமிழ்தேசிய பேரியக்கத்தினா் வியாழக்கிழமை பரப்புரை நடத்தினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் வணிக நிறுவனங்களின் பெயா்ப் பலகைகளை தமிழில் வைக்க வலியுறுத்தி தமிழ்தேசிய பேரியக்கத்தினா் வியாழக்கிழமை பரப்புரை நடத்தினா்.
தமிழ்த் தேசியப் பேரியக்கம் சாா்பில் கும்பகோணம் காந்தி பூங்கா அருகே நடைபெற்ற பரப்புரைக்கு தலைமை செயற்குழு உறுப்பினா் க.விடுதலைச்சுடா் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்க்கலை இலக்கிய பேரவை நடுவண் குழு உறுப்பினா் பெ.பூங்குன்றன் பரப்புரையை தொடங்கி வைத்தாா். இதில், மாவட்ட செயலா் நா.வைகறை, தலைமைசெயற்குழு உறுப்பினா் க.தீந்தமிழன், கும்பகோணம் மாநகரச் செயலா் ச.செழியன், தஞ்சாவூா் மாநகரச் செயலா் இலெ. ராமசாமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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