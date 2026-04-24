Dinamani
தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
திருச்சி

திருச்சி மாவட்டத்தில் புதுமணத் தம்பதிகள் வாக்களிப்பு!

திருச்சி மாவட்டம் கூத்தைப்பாா், திருச்சி மாநகரம் எடமலைப்பட்டிபுதூா் பகுதிகளில் புதுமணத் தம்பதிகள் வியாழக்கிழமை தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினா்.

News image

திருச்சி எடமலைப்பட்டிபுதூரில் வியாழக்கிழமை வாக்களிக்க வந்த செந்தமிழ்ச்செல்வன் - சாருலதா தம்பதி.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 10:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் கூத்தைப்பாா், திருச்சி மாநகரம் எடமலைப்பட்டிபுதூா் பகுதிகளில் புதுமணத் தம்பதிகள் வியாழக்கிழமை தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினா்.

திருவெறும்பூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட கூத்தைப்பாா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த பொறியாளா் கே. காா்த்திக், அதே ஊரைச் சோ்ந்த பொறியாளா் பி. அமிா்தா ஆகியோருக்கு வியாழக்கிழமை காலை திருமணம் நடைபெற்றது. உடனடியாக இருவரும் நேராக கூத்தைப்பாா் கிராமத்தில் உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளி வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனா்.

இதேபோல, திருச்சி எடமலைப்பட்டிபுதூரைச் சோ்ந்த ரமேஷ் - வைஜெயந்திமாலா தம்பதியின் மகள் சாருலதா (24), லால்குடி வட்டம் வழுதியூரைச் சோ்ந்த சபாபதி - மகாலட்சுமி தம்பதியின் மகன் செந்தமிழ்ச்செல்வன் (25) ஆகியோருக்கு திருச்சியில் வியாழக்கிழமை திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணம் முடிந்ததும், புதுமணத் தம்பதி வழுதியூரில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு சென்றனா். அங்கு மணமகன் செந்தமிழ்செல்வன் வாக்கு செலுத்தினாா். பின்னா் மணமகள் எடமலைப்பட்டிபுதூரில் உள்ள கலைமகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிக்குச் சென்று வாக்கு செலுத்தினாா். வாக்களிப்பு செய்ததற்கு இரு தம்பதிகளுக்கும் தோ்தல் அலுவலா்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

~திருவெறும்பூா் தொகுதி, கூத்தைப்பாரில் வியாழக்கிழமை வாக்களித்த காா்த்திக் - அமிா்தா தம்பதி.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

