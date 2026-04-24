விஜய்போல் ஆடை அணிந்து வாக்குச்சாவடிக்கு வந்த இளைஞா்கள்

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவா் விஜய், தோ்தல் பிரசாரத்தில் அணியும் ஆடையைப் போன்றே ஆடைகள் அணிந்து வாக்குச் சாவடிகளுக்கு அதிகளவில் இளம்பெண்கள், இளைஞா்கள் வியாழக்கிழமை வந்திருந்ததை காண முடிந்தது.
தவெக தொடங்கிய பிறகு, தான் பங்கேற்கும் பெரும்பாலான நிகழ்வுகளில் மெல்லிய காக்கி வண்ணத்தில் கால் சட்டை, வெள்ளை நிறத்தில் மேல் சட்டை அணிவதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளாா் விஜய். குறிப்பாக, தோ்தல் பிரசாரத்தில் இதே வண்ணத்தில் ஆடைகள் அணிந்து தனது சீருடையாகவே மாற்றிக் கொண்டுவிட்டாா்.
இந்நிலையில், திருச்சி மாவட்டத்துக்குள்பட்ட 9 பேரவைத் தொகுதிகளில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவு நிகழ்வில், இளம்பெண்கள், இளைஞா்கள் பலரும் விஜய் அணியும் ஆடையைப் போன்றே கால்சட்டை, மேல் சட்டை அணிந்து வந்திருந்தனா். குறிப்பாக, விஜய் போட்டியிடும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்குள்பட்ட வாக்குச் சாவடிகளில் அதிகளவில் இந்த ஆடைகளை அணிந்து வந்திருந்ததை காண முடிந்தது.
தொடர்புடையது
வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்
தவெக தோ்தல் அறிக்கை இன்று வெளியீடு
திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் தவெக தலைவா் விஜய் வேட்புமனு தாக்கல்: மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் ஒருமணி நேரம் காத்திருப்பு
தவெக தலைவா் விஜய் இன்று வேட்புனு தாக்கல்: மரக்கடையில் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை