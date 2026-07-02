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திருச்சி

கொப்பம்பட்டி, து. ரெங்கநாதபுரம், பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

துறையூா் மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட கொப்பம்பட்டி, து. ரெங்கநாதபுரம், த. முருங்கப்பட்டி பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

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மின்தடை

Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துறையூா் மின் கோட்டத்துக்குள்பட்ட கொப்பம்பட்டி, து. ரெங்கநாதபுரம், த. முருங்கப்பட்டி பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

பராமரிப்புப் பணியால் கொப்பம்பட்டி, உப்பிலியபுரம், வைரிச்செட்டிபாளையம், பி. மேட்டூா், காஞ்சேரிமலைப்புதூா், சோபனபுரம், து. ரெங்கநாதபுரம், பச்சமலை, கிருஷ்ணாபுரம், நரசிங்கபுரம், கோவிந்தபுரம், மருவத்தூா், செல்லிப்பாளையம், செங்காட்டுப்பட்டி, வேங்கடத்தானூா், பெருமாள்பாளையம், த. முருங்கப்பட்டி, த. மங்கப்பட்டி மற்றும் த.பாதா்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை துறையூா் கோட்ட செயற்பொறியாளா் பொன். ஆனந்தகுமாா் தெரிவித்தாா்.

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