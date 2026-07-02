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திருச்சி

புத்தாநத்தம் பகுதிகளில் நாளை மறுநாள் மின்தடை

திருச்சி மாவட்டம் புத்தாநத்தம் பகுதியில் சனிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

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மின்தடை

Updated On :2 ஜூலை 2026, 5:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் புத்தாநத்தம் பகுதியில் சனிக்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

மணப்பாறை அடுத்த புத்தாநத்தம் துணை மின் நிலையத்தில் நடைபெறும் பராமரிப்பு பணியால் புத்தாநத்தம், இடையப்பட்டி, காவல்காரன்பட்டி, புங்குருனிப்பட்டி, கணவாய்பட்டி, கழனிவாசல்பட்டி, சமத்துவபுரம், பிள்ளையாா்கோவில்பட்டி, பிச்சம்பட்டி, சுக்காம்பட்டி, முத்தாழ்வாா்பட்டி, சீல்நாயக்கன்பட்டி, டி. அழங்கம்பட்டி, கோட்டைப்பளுவஞ்சி, மெய்யம்பட்டி, கருஞ்சோலைபட்டி, வெள்ளையக்கவுண்டன்பட்டி, மானாங்குன்றம், அழகக்கவுண்டம்பட்டி, டி.தம்மநாயக்கன்பட்டி, டி.கருப்பூா், கருமலை, மணியங்குறிச்சி, கள்ளக்காம்பட்டி, டி.புதுப்பட்டி, எண்டப்புளி மற்றும் மாங்கனாப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 9.45 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது. இத்தகவலை மணப்பாறை மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் ஏ.செந்தில்குமாா் தெரிவித்தாா்.

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