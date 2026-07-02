திருச்சி அருகே தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.10 லட்சம் கையாடல் செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த முன்னாள் மேலாளரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மாவட்டம், வாழவந்தான்கோட்டையில் மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு கடன் வழங்கும் தனியாா் நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு, குண்டூா் பா்மா காலனியைச் சோ்ந்த அ. முகமது ராஜா என்பவா் மேலாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா்.
இவா், கடந்த சில ஆண்டுகளாக மகளிா் சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் வாங்கித் தருவதாகவும், அவா்கள் திரும்ப செலுத்திய கடன் தொகையை நிதி நிறுவனத்தின் கணக்கில் செலுத்தாமலும் ரூ.10 லட்சம் வரை கையாடல் செய்தது கடந்த 2025 ஏப்ரலில் நடைபெற்ற ஆண்டு தணிக்கையின்போது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, பணத்தை திருப்பி செலுத்துமாறு அவருக்கு நிதி நிறுவனம் சாா்பில் கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், ரூ.3 லட்சத்தை மட்டும் திருப்பி செலுத்திய முகமது ராஜா, மீதி ரூ.7 லட்சத்தை செலுத்தாமல் இருந்து வந்துள்ளாா்.
நீதிமன்றம் உத்தரவு: இதையடுத்து, தனியாா் நிதி நிறுவனம் சாா்பில் திருச்சி மாவட்ட 6-ஆவது குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றத்தில் கடந்த பிப்ரவரியில் வழக்குத் தொடரப்பட்டது.
இதை விசாரித்த நீதிமன்றம், தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.10 லட்சம் கையாடல் செய்த முகமது ராஜா மீது வழக்குப் பதிவு செய்ய துவாக்குடி போலீஸாருக்கு உத்தரவிட்டது. அதன்பேரில், துவாக்குடி போலீஸாா் கடந்த ஜூன் 4-ஆம் தேதி வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா்.
இந்நிலையில், தனியாா் நிதி நிறுவனத்தில் ரூ.10 லட்சத்தை கையாடல் செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்து வந்த அந்நிறுவனத்தின் முன்னாள் மேலாளா் முகமது ராஜாவை துவாக்குடி போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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