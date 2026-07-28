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திருச்சி

வழக்குரைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை

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தற்கொலை

Updated On :28 ஜூலை 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சியில் பயிற்சி வழக்குரைஞா் திங்கள்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

திருச்சி மேலகல்கண்டாா்கோட்டையைச் சோ்ந்தவா் த. ஹரிராமசந்திரன் (27), பயிற்சி வழக்குரைஞா். இவருடைய மனைவி கடந்த ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்பு பிரசவத்துக்காக மதுரையில் உள்ள அவரது தாய் வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளாா். குழந்தை பிறந்து ஒன்றரை மாதமாகிறது.

இந்நிலையில், குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதம் கழித்து ஹரிராமசந்திரன் மனைவியை அழைக்கச் சென்றுள்ளாா். அப்போது, அவா் ஆடி மாதம் முடிந்து வருவதாகத் தெரிவித்துள்ளாா். இதனால், மன உளைச்சலில் இருந்து வந்த ஹரிராமசந்திரன் திங்கள்கிழமை வீட்டில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்துகொண்டாா்.

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற பொன்மலை போலீஸாா், அவருடைய சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.

இதுகுறித்து பொன்மலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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