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திருச்சி

மணப்பாறையில் எம்எல்ஏ அலுவலகம் திறப்பு

மணப்பாறையில் புனரமைப்புப் பணிகளுக்கு பிறகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அமைச்சா் ரமேஷ் பங்கேற்று, அலுவலகத்தை திறந்துவைத்தாா்.

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மணப்பாறை எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் வியாழக்கிழமை குத்துவிளக்கேற்றிய அமைச்சா் சீ. ரமேஷ். உடன் தவெக கட்சியினா்.

Updated On :5 ஜூன் 2026, 3:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மணப்பாறையில் புனரமைப்புப் பணிகளுக்கு பிறகு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக அமைச்சா் ரமேஷ் பங்கேற்று, அலுவலகத்தை திறந்துவைத்தாா்.

மணப்பாறை சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக வளாகத்தில் அமைந்துள்ளது. புதிய எம்எல்ஏ தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் புதிய வண்ணம் பூசப்பட்டு, புனரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதைத் தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை அலுவலகம் திறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

மணப்பாறை எம்எல்ஏ கதிரவன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் சீ. ரமேஷ் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்று, குத்துவிளக்கு ஏற்றி அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தாா். இந்நிகழ்வில், அரசு அலுவலா்கள், தவெக கட்சியினா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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