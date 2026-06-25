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திருச்சி

35 பவுன் தங்க நகைகள் திருடிய வழக்கில் 2 போ் கைது

மண்ணச்சநல்லூரில் 35 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் 2 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 4:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மண்ணச்சநல்லூரில் 35 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்ட வழக்கில் 2 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

மண்ணச்சநல்லூா் அழகுநகா் பகுதியை சோ்ந்த சு. சம்மனசுமேரி என்பவரின் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 35 பவுன் தங்க நகைகள் திருடப்பட்டது திங்கள்கிழமை காலை தெரியவந்தது.

இதுதொடா்பாக மண்ணச்சநல்லூா் காவல் ஆய்வாளா் கிருபாநிதி மற்றும் காவல் துறையினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா்.

இதில், இந்தச் சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தஞ்சாவூா் மாவட்டம் ஆதனூா் பகுதியை சோ்ந்த சே.ஜெகபா் சாதிக் (40), திருச்சி மாவட்டம் நெ.1 டோல்கேட் பகுதியை சோ்ந்த ரா.விஜயகுமாா் (எ) முழி குமாா் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, ஜெகபா் சாதிக்கை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

விஜயகுமாரை கைது செய்ய சென்றபோது, அவா் கடுமையான ஆயுதங்களால் போலீஸாரை தாக்கிவிட்டு தப்ப முயன்றாா். அப்போது, விஜயகுமாருக்கு தலையில் காயமேற்பட்டது. விஜயகுமாா் தாக்கியதில் காவலா் செயலரசு என்பவா் காயமடைந்தாா். விஜயகுமாா் போலீஸாா் பாதுகாப்புடன் திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இதேபோல், காவலா் செயலரசும் மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளாா்.

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