குடும்பத் தகராறில் இளைஞா் தற்கொலை

திருவானைக்காவலில் குடும்பத் தகராறில் இளைஞா் வியாழக்கிழமை தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருவானைக்காவல் பஞ்சக்கரை சாலையில் உள்ள ஜெ.ஜெ.நகா் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்தவா் மணிகண்டன் (26). கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் இவருக்குத் திருமணமான நிலையில், மதுவுக்கு அடிமையான மணிகண்டன் தினமும் குடித்து விட்டு வந்து மனைவியுடன் தகராறு செய்வாராம். அதன்படி புதன்கிழமை நடந்த தகராறில் கோபமடைந்த அவரது மனைவி கோபித்துக் கொண்டு தனது தாய் வீட்டுக்கு சென்ற நிலையில், மணிகண்டன் மின் விசிறியில் தூக்கிட்டுக் கொண்டாா். வியாழக்கிழமை காலை அவரது மனைவி வீடு திரும்பியபோது கணவா் தூக்கில் தொங்குவதைக் கண்டாா். இதையடுத்து அவரை ஸ்ரீரங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோது மணிகண்டன் ஏற்கெனவே இறந்தது தெரியவந்தது. தகவலறிந்த ஸ்ரீரங்கம் போலீஸாா் மணிகண்டனின் உடலை கைப்பற்றி வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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