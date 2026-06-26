300 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்

திருச்சியில் தடை செய்யப்பட்ட 300 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்
திருச்சி கோட்டை காவல் நிலையம் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட புகையிலைப் பொருள்கள் விற்கப்படுவதாக போலீஸாருக்கு வியாழக்கிழமை இரவு தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து போலீஸாா் மேற்கொண்ட சோதனையில் ஒரு கடையில் விற்க பதுக்கி வைத்திருந்த 300 கிலோ புகையிலை பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். இது தொடா்பாக இருவரைப் பிடித்து கோட்டை போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.
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