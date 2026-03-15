கஞ்சா வழக்கு குற்றவாளி மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை

திருச்சியில் கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பெண் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் சனிக்கிழமை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டம், ராம்ஜி நகா் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கங்காதேவி (56) என்பவரை திருச்சி மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் கடந்த பிப்ரவரி 21-ஆம் தேதி கைது செய்தனா். அப்போது, அவரிடமிருந்து 3.2 கிலோ பஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து கஞ்சா வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட கங்காதேவி மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு போலீஸாா் மாநகரக் காவல் ஆணையருக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தனா். அதன்பேரில், மேற்கண்ட குற்றவாளி மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந.காமினி சனிக்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
கஞ்சா வைத்திருந்த இருவா் கைது: 16 கிலோ பறிமுதல்
திருச்சி அருகே 1.2 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்: பெண் கைது
குண்டா் சட்டத்தில் 2 போ் கைது
கொலை வழக்கு குற்றவாளிகள் இருவா் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...