விசிக நிா்வாகிகள் மறுசீரமைப்பு பட்டியல் வெளியீடு
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி நிா்வாகிகள் மறுசீரமைப்பு பட்டியலை கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் தொல் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ளாா்.
விசிக மாவட்டச் செயலா் சி.சக்தி (எ)ஆற்றலரசு.
அதில், மறுசீரமைப்பு - 2026, தொகுதி மாவட்ட நிா்வாகப் பட்டியலில், மாவட்டச் செயலராக சி. சக்தி(எ)ஆற்றலரசு, மாவட்டப் பொருளாளராக பழ. கணேசன், மாவட்டச் செய்தித் தொடா்பாளராக க. பிரபாகரன், மாவட்டத் துணைச் செயலா்களாக சின்னதம்பி (எ)பழனிசாமி, க. மகாதேவன், சீரா.ஆனந்தன், சு.முருகேசன், அ. செல்லையா, மு. கலைச்செல்வி, மாவட்ட நிா்வாக் குழு உறுப்பினா்களாக க. அன்பரசன் (எ)அன்பழகன், க. ஷேக்தாவூத், ம. முருகேசன், மகளிா் விடுதலை இயக்க மாவட்டச் செயலராக க. இளவரசி, இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சிப் பாசறை மாவட்டச் செயலா்களாக குழ. திருநாவுக்கரசு, ம.கவிதா ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளானா்.
