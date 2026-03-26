Dinamani
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாம் பாலினத்தவா் சட்டத் திருத்த மசோதா புதன்கிழமை நிறைவேற்றம்திமுக கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ, முக்குலத்தோர் புலிப்படைக்கு தலா 1 தொகுதி!அமெரிக்காவின் அமைதித் திட்டத்தை நிராகரித்த ஈரான்!பெரம்பூரில் விஜய் போட்டியிட்டாலும், பிரசாரம் செய்தாலும் எந்தவித பிரளயமும் ஏற்படப்போவதில்லை: அமைச்சர் சேகர்பாபுஏப். 29 வரை தேர்தல் கருத்துக்கணிப்புகளை வெளியிடத் தடை!தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களின் பட்டியல் நாளை (மார்ச் 26) வெளியாகிறதுதிமுக கூட்டணியில் தமிமுன் அன்சாரியின் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு!டென்மான்க் பிரதமர் ராஜிநாமாதேமுதிக இல்லாமல் அதிமுக ஆட்சி அமைத்திருக்காது : எல்.கே. சுதீஷ்அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆளுமையற்றவர்: ஓ.பன்னீர் செல்வம்
/
திருச்சி

விசிக நிா்வாகிகள் மறுசீரமைப்பு பட்டியல் வெளியீடு

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி நிா்வாகிகள் மறுசீரமைப்பு பட்டியலை கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் தொல் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ளாா்.

News image

விசிக மாவட்டச் செயலா் சி.சக்தி (எ)ஆற்றலரசு.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 10:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி நிா்வாகிகள் மறுசீரமைப்பு பட்டியலை கட்சியின் நிறுவனா் தலைவா் தொல் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ளாா்.

அதில், மறுசீரமைப்பு - 2026, தொகுதி மாவட்ட நிா்வாகப் பட்டியலில், மாவட்டச் செயலராக சி. சக்தி(எ)ஆற்றலரசு, மாவட்டப் பொருளாளராக பழ. கணேசன், மாவட்டச் செய்தித் தொடா்பாளராக க. பிரபாகரன், மாவட்டத் துணைச் செயலா்களாக சின்னதம்பி (எ)பழனிசாமி, க. மகாதேவன், சீரா.ஆனந்தன், சு.முருகேசன், அ. செல்லையா, மு. கலைச்செல்வி, மாவட்ட நிா்வாக் குழு உறுப்பினா்களாக க. அன்பரசன் (எ)அன்பழகன், க. ஷேக்தாவூத், ம. முருகேசன், மகளிா் விடுதலை இயக்க மாவட்டச் செயலராக க. இளவரசி, இளஞ்சிறுத்தைகள் எழுச்சிப் பாசறை மாவட்டச் செயலா்களாக குழ. திருநாவுக்கரசு, ம.கவிதா ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளானா்.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிா்வாகிகள் ஆலோசனை

