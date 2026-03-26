ஸ்ரீரங்கம் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 68. 55 லட்சம்

Updated On :25 மார்ச் 2026, 9:58 pm

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதா் சுவாமி கோயிலில் மாா்ச் மாத உண்டியல் காணிக்கையாக ரூ. 68.55 லட்சம் வந்தது புதன்கிழமை தெரியவந்தது.

பிரசித்தி பெற்ற இக்கோயில் உண்டியல்களில் பக்தா்கள் செலுத்தும் காணிக்கை மாதந்தோறும் திறந்து எண்ணப்படும். அதன்படி மாா்ச் மாத உண்டியல் காணிக்கை எண்ணும் பணியையொட்டி கோயில் இணை ஆணையா் செ. சிவராம்குமாா் முன்னிலையில் உண்டியல்கள் திறக்கப்பட்டு கருடாழ்வாா் சன்னதி அருகே எண்ணப்பட்டது.

காணிக்கை எண்ணும் பணியில் கோயில் பணியாளா்கள், தன்னாா்வ அமைப்பினா் ஈடுபட்டனா். காணிக்கை எண்ணும் பகுதி கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டது.

முடிவில் ரொக்கமாக ரூ. 68 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 761, தங்கம் 72.500 கிராம், வெள்ளி 889.300, வெளிநாட்டு ரூபாய்கள் 414 ஆகியவை காணிக்கையாக கிடைக்கப் பெற்றன.

தொடர்புடையது

பண்ணாரி அம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.72.97 லட்சம்

பண்ணாரி அம்மன் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.72.97 லட்சம்

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.78 கோடி

ஏழுமலையான் உண்டியல் காணிக்கை ரூ.4.78 கோடி

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல் வருவாய் ரூ. 90 லட்சம்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோயில் உண்டியல் வருவாய் ரூ. 90 லட்சம்

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 76. 43 லட்சம்!

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் உண்டியல் காணிக்கை ரூ. 76. 43 லட்சம்!

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு