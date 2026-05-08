Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
திருச்சி

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கோட்டாட்சியரிடம் மனு

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கோட்டாட்சியரிடம் மனுமாவட்டம், முசிறி அருகே டாஸ்மாக் கடை அமைப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து முசிறி கோட்டாட்சியரிடம் வியாழக்கிழமை மக்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

News image

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து சாா்-ஆட்சியரிடம் வியாழக்கிழமை மனு அளிக்க வந்தவா்கள்.

Updated On :8 மே 2026, 5:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து கோட்டாட்சியரிடம் மனுமாவட்டம், முசிறி அருகே டாஸ்மாக் கடை அமைப்பதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து முசிறி கோட்டாட்சியரிடம் வியாழக்கிழமை மக்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

முசிறி வட்டம் எம். புதுப்பட்டி ஊராட்சிக்குள்பட்ட முத்தம்பட்டி சுடுகாடு அருகே டாஸ்மாக் மதுபான கடையும், முசிறி உழவா் சந்தை அருகே தனியாா் நவீன மதுபான கடையும் அமைக்க உள்ளனா். இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதி மக்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திருச்சி புகா் மாவட்ட ஊடகப் பிரிவு மாவட்ட தலைவா் சரவணன் தலைமையில் முசிறி சாா்-ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

மனுவில் அவா்கள் கூறியிருப்பதாவது: முத்தம்பட்டி கிராமத்தில் சுடுகாடு அருகே அங்காயி கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு டாஸ்மாக் கடை அமைக்கக் கூடாது. இந்த வழியாகவே மாணவா்கள் பள்ளிக்கு சென்றுவருகின்றனா். இந்தக் கடை அமைந்தால் அவா்களின் பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் ஏற்படும்.

இதேபோல் முசிறி உழவா் சந்தை அருகே புதிய பேருந்து நிலையத்தின் கிழக்கு பகுதியில் தனியாா் மதுபான கடை அமைப்பதால் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே, மக்களின் நலன் கருதி இவை இரண்டையும் அமைக்க கூடாது என தெரிவித்துள்ளனா்.

மனு அளிக்கும் நிகழ்வின்போது, முசிறி நகா் மண்டல் தலைவா் வழக்குரைஞா் தமிழ் ச்செல்வன், ஓபிசி அணி மாவட்ட தலைவா் ராஜா மற்றும் ஊா் முக்கியஸ்தா்கள் உடனிருந்தனா்.

மனுவை பெற்ற சாா்-ஆட்சியா், மனுவை ஆட்சியரின் பாா்வைக்கு அனுப்பி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

எஸ்.பி.யிடம் டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கத்தினா் மனு

எஸ்.பி.யிடம் டாஸ்மாக் தொழிற்சங்கத்தினா் மனு

முதல்வருக்கு எதிராக கருப்புக் கொடி: விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கைது

முதல்வருக்கு எதிராக கருப்புக் கொடி: விவசாயிகள் சங்கத்தினா் கைது

திருத்தணியில் திமுக கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்

திருத்தணியில் திமுக கூட்டணி ஆா்ப்பாட்டம்

பீளமேட்டில் கைப்பேசிக் கோபுரம் அமைக்க எதிா்ப்பு: பொதுமக்கள் போராட்டம்

பீளமேட்டில் கைப்பேசிக் கோபுரம் அமைக்க எதிா்ப்பு: பொதுமக்கள் போராட்டம்

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு