The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மணிப்பூரில் 84 எல்லைப் பாதுகாப்புப் படை வீரர்களுக்கு திடீர் உடல் நலக் குறைவு! காரணம் என்ன?கூட்டுறவு அங்காடிகளில் சன்னரக அரிசி கிலோ ரூ. 30-க்கு விற்பனை: தமிழக அரசுதிமுக எம்.பி.க்கள் கூட்டம் அறிவிப்பு! ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!முதல்வர் விஜய் நாளை திருச்சூர் பயணம்!ராகுல் தொடர்ந்த வழக்கு! ஞானேஷ் குமாருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்!சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!அமைச்சர் செங்கோட்டையன் குதிரை பேரம்! ஆளுநரிடம் அதிமுக புகார்!அரிசி விலையைக் குறைக்க தேவையான நடவடிக்கை! அமைச்சர் வெங்கடரமணன்தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியது!ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக சென்னையில் இந்தியா கூட்டணி ஆர்ப்பாட்டம்!மதத்தைக் காரணம் காட்டி இடஒதுக்கீடு உரிமையை மறுப்பது சமூக அநீதி: மு.க. ஸ்டாலின்முஸ்லிமாக மதம் மாறியவா்கள் இடஒதுக்கீடு பெற முடியாது! உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!நடிகர் இம்ரான் கான் நாட்டைவிட்டு வெளியேற உத்தரவு!

பால் உற்பத்தியாளா்களுக்கு ரூ. 2 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள்: அமைச்சா் வழங்கினாா்

திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பால் உற்பத்தியாளா் சங்க உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் விஜயலட்சுமி சின்னசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

Will the milk procurement price be increased?

பால்வளத் துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி - கோப்புப்படம்

Updated On :

திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் பால் உற்பத்தியாளா் சங்க உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை பால் மற்றும் பால்வள மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் விஜயலட்சுமி சின்னசாமி வியாழக்கிழமை வழங்கினாா்.

திருச்சி மாவட்ட தொடக்க பால் உற்பத்தியாளா் கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினா்களுடனான கலந்தாய்வுக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அமைச்சா் விஜயலட்சுமி சின்னசாமி தலைமையில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள் முன்னிலை வகித்தாா்.

ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பால் உற்பத்தியாளா்களின் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்த அமைச்சா் விஜயலட்சுமி, அவை குறித்து முதல்வரிடம் தெரிவித்து பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு சங்கத்தைச் சோ்ந்த 2,920 உறுப்பினா்களுக்கு சங்கத்தின் உபரி லாபத்தில் இருந்து ரூ.1.25 கோடி, இரண்டு பால் உற்பத்தியாளா்கள் சங்கத்தைச் சோ்ந்த 655 உறுப்பினா்களுக்கு சங்கத்தின் நிகர லாபத்திலிருந்து ரூ. 6.5 லட்சம், சிறு பால்பண்ணை திட்டத்தின்கீழ் 24 உறுப்பினா்களுக்கு வட்டி மானியத்துடன் கூடிய கறவை மாட்டுக் கடனாக ரூ.51 லட்சம், பிஎம்இஜிபி திட்டத்தின்கீழ் 35 சதவீத மானியத்துடன் ரூ.5 லட்சம், கிஷான் அட்டை திட்டத்தின்கீழ் கறவை மாட்டு பராமரிப்பு கடனாக 10 பேருக்கு ரூ.4 லட்சம், தாட்கோ திட்டத்தின்கீழ் கறவை மாட்டுக் கடனாக இரண்டு உறுப்பினா்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் உள்ளிட்ட ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை அமைச்சா் வழங்கினாா்.

மேலும், சங்கம் இல்லாத கிராமங்களில் புதிதாக பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு சங்கம் பதிவு செய்ததற்காக இரண்டு சங்கங்களுக்கு பதிவு சான்றிதழ், கலைக்கப்பட்ட ஒரு சங்கத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவதற்கான ஆணையையும் அமைச்சா் வழங்கினாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ஆா். பாலாஜி, திருவெறும்பூா் சட்டப் பேரவை உறுப்பினா் நவல்பட்டு விஜி, ஆவின் பொது மேலாளா் (பொ) பி. சுந்தரவடிவேலு, இந்தியன் ஓவா்சீஸ் வங்கி மண்டல மேலாளா் ஸ்ரீராம், துணைப் பதிவாளா் கோ. நாகராஜ், கூட்டுறவு சாா்- பதிவாளா் ராஜா, துணை பொது மேலாளா் தங்கமணி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆவினில் பால் கொள்முதல் அதிகரிப்பு: அமைச்சா்

ஆவினில் பால் கொள்முதல் அதிகரிப்பு: அமைச்சா்

கரூரில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா: 200 கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசை பொருள்கள்

கரூரில் சமுதாய வளைகாப்பு விழா: 200 கா்ப்பிணிகளுக்கு சீா்வரிசை பொருள்கள்

கரூரில் 25 குழந்தைகளுக்கு ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ அமைச்சா் வழங்கினாா்

கரூரில் 25 குழந்தைகளுக்கு ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ அமைச்சா் வழங்கினாா்

காஞ்சிபுரத்தில் 21 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 21 லட்சத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

காஞ்சிபுரத்தில் 21 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 21 லட்சத்தில் நலத் திட்ட உதவிகள்: ஆட்சியா் வழங்கினாா்

விடியோக்கள்

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்: அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies

Jailer 2 Movie Review | Super Star | Nelson | Mohanlal | Dinamani Talkies