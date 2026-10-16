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சாா்லப்பள்ளி-நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் நீட்டிப்பு

சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் மேலும் 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில் - பிரதிப் படம்

Updated On :

சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் மேலும் 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயிலானது (07535) வரும் அக். 30 முதல் நவ. 13- ஆம் தேதி வரை 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மறுமாா்க்கமாக, நாகா்கோவில் - சாா்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயிலானது (07536) வரும் நவ. 1 முதல் நவ. 15-ஆம் தேதி வரை 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

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