சாா்லப்பள்ளி-நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் நீட்டிப்பு
சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் மேலும் 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயில் மேலும் 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாா்லப்பள்ளி - நாகா்கோவில் சிறப்பு ரயிலானது (07535) வரும் அக். 30 முதல் நவ. 13- ஆம் தேதி வரை 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுமாா்க்கமாக, நாகா்கோவில் - சாா்லப்பள்ளி சிறப்பு ரயிலானது (07536) வரும் நவ. 1 முதல் நவ. 15-ஆம் தேதி வரை 3 தடவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
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