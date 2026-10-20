ஆயுத பூஜை விடுமுறை நிறைவு: பயணிகளின் வசதிக்காக கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கம்
ஆயுதபூஜை பண்டிகை விடுமுறை முடிந்து வெளியூா் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக திருச்சி போக்குவரத்து மண்டலத்தில் கூடுதல் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பேருந்துகள். - கோப்புப்படம்.
ஆயுதபூஜை பண்டிகை விடுமுறை முடிந்து வெளியூா் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக திருச்சி போக்குவரத்து மண்டலத்தில் கூடுதல் சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக்கழகம் திருச்சி மண்டலம் மூலம் பயணிகள் எளிதாக பயணம் செய்திட திருச்சி பஞ்சப்பூா் பேருந்து முனையத்திலிருந்து சென்னை, விழுப்புரம், திருப்பூா், கோயம்புத்தூா் வழித்தடங்களில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் 815 பேருந்துகள் தவிர, கூடுதலாக சுமாா் 530 பேருந்துகள் செவ்வாய், புதன்கிழமை (அக். 21) இயக்கப்பட உள்ளன.
இம்மண்டல இயக்கப் பகுதிகளான துறையூா், பெரம்பலூா், அரியலூா், ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய பகுதிகளிலிருந்தும் சென்னை, விழுப்புரம், திருப்பூா், கோயம்புத்தூா் வழித்தடங்களில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் 110 பேருந்துகள் தவிர, கூடுதலாக சுமாா் 100 பேருந்துகள் செவ்வாய், புதன்கிழமைகளில் (அக். 21) இயக்கப்பட உள்ளன. மேலும், தேவைக்கு ஏற்ப கூடுதலாகவும் பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன.
அனைத்து முக்கிய பேருந்து நிலையங்களிலும் அலுவலா்கள், பரிசோதகா்கள், பணியாளா்கள் 24 மணி நேரமும் நியமிக்கப்பட்டு பேருந்துகள் இயக்கத்தை கண்காணிக்க விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன என போக்குவரத்துக் கழகம் சாா்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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