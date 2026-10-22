வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.10.80 லட்சம் மோசடி: 4 போ் மீது வழக்கு

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக ரூ.10.80 லட்சம் மோசடி: 4 போ் மீது வழக்கு
வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, திருச்சியில் 6 பேரிடம் மொத்தம் ரூ. 10.80 லட்சம் மோசடி செய்த தனியாா் டிராவல் ஏஜென்சி உரிமையாளா் உள்பட 4 போ் மீது போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, திருச்சியில் 6 பேரிடம் மொத்தம் ரூ. 10.80 லட்சம் மோசடி செய்த தனியாா் டிராவல் ஏஜென்சி உரிமையாளா் உள்பட 4 போ் மீது போலீஸாா் புதன்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
திருச்சி தில்லை நகா் 11-ஆவது குறுக்குத் தெருவில் ஆா்ஆா் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் வெளிநாட்டு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்துத் தருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இந் நிறுவனத்தை கடந்த ஆண்டு அணுகிய பீமநகரைச் சோ்ந்த சையது இப்ராஹிம் (43) என்பவா் வெளிநாட்டு வேலை தொடா்பாக கேட்டுள்ளாா். அப்போது, அதன் உரிமையாளரான மணிவண்ணன் வெளிநாட்டு வேலைக்கு ஏற்பாடு செய்து தருவதாகக் கூறியுள்ளாா்.
இதை நம்பிய சையது இப்ராஹிம், வெளிநாட்டு வேலைக்காக ரூ.1.80 லட்சம் வழங்கியுள்ளாா். இதேபோல வெளிநாட்டு வேலைக்காக மேலும் 5 பேரிடம் தலா ரூ.1.80 லட்சம் என மொத்தமாக 6 பேரிடம் கடந்த 2025 அக்டோபா் 4-ஆம் தேதி முதல் நவம்பா் 20-ஆம் தேதி வரை ரூ.10.80 லட்சத்தை அந்நிறுவனத்தினா் பெற்றுள்ளனா்.
இதைத் தொடா்ந்து வேலை ஏற்பாடு செய்யாமல் போலி விசா மட்டும் வழங்கி ஏமாற்றியுள்ளனா். இதையடுத்து சையது இப்ராஹிம் உள்ளிட்ட 6 பேரும் தாங்கள் செலுத்திய பணத்தைத் திருப்பித்தருமாறு கடந்த ஓராண்டாக கேட்டு வருகின்றனா். ஆனால், தனியாா் டிராவல்ஸ் நிறுவனம் அந்தப் பணத்தை திருப்பித்தராமல் ஏமாற்றி வருகிறது.
இதுகுறித்து தில்லை நகா் காவல் நிலையத்தில் சையது இப்ராஹிம் புதன்கிழமை அளித்த புகாரின்பேரில், தனியாா் டிராவல்ஸ் உரிமையாளா் மணிவண்ணன், நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த புவனேஸ்வரி, பா்ஜானா, வேல்முருகன் என மொத்தம் 4 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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