பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம் விவசாயிகள் மீண்டும் போராட்டம்: 300 போ் கைது

பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி விவகாரம் விவசாயிகள் மீண்டும் போராட்டம்: 300 போ் கைது
பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, திருச்சி அருகே மீண்டும் காத்திருப்பு போராட்டத்துக்கு முயன்ற விவசாயிகள் 300-க்கும் மேற்பட்டோா் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
திருச்சி அருகே இருங்களூரில் வியாழக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாய சங்கத்தினா்.
பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக் கோரி, திருச்சி அருகே மீண்டும் காத்திருப்பு போராட்டத்துக்கு முயன்ற விவசாயிகள் 300-க்கும் மேற்பட்டோா் வியாழக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.
தோ்தலின்போது, கூட்டுறவு வங்கிகளில் விவசாயிகள் பெற்ற பயிா்க் கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தவெக தலைவா் ஜோசப் விஜய் வாக்குறுதி அளித்தாா். ஆனால், ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, பயிா்க்கடன்கள் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை.
இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கம் உள்ளிட்ட 55 விவசாய சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து, கடந்த மாதம் திருச்சி மாவட்டம், சமயபுரம் அருகேயுள்ள பள்ளிவிடை பகுதியில் 5 நாள்கள் தொடா் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, இடைத்தோ்தல் முடிந்த பிறகு முதல்வரிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அமைச்சா்கள் உறுதி அளித்தனா். இதையடுத்து, போராட்டத்தை ஒத்திவைத்த விவசாயிகள், கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் மீண்டும் அக். 22-ஆம் தேதி முதல் காத்திருப்புப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்தனா்.
மீண்டும் போராட்டம்: இடைத்தோ்தல் முடிந்த பிறகும் தங்களுக்கு உரிய பதில் கிடைக்கவில்லை எனக் கூறி, 55 விவசாய சங்கங்கள் இணைந்து சமயபுரம் அருகே வியாழக்கிழமை முதல் மீண்டும் காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதாக அறிவித்தனா்.
இதன்படி, திருச்சி மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான விவசாயிகள் சமயபுரம் நோக்கி வியாழக்கிழமை காலை வரத் தொடங்கினா். ஆனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக காவல்துறையினா் ஆங்காங்கே விவசாயிகளை வழிமறித்து கைது செய்து திருணம மண்டபங்களில் பாதுகாப்பாக வைத்தனா். இதனால், பல்வேறு இடங்களில் போலீஸாருக்கும் விவசாயிகளுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் நடைபெற்றது.
தள்ளு முள்ளு: காவல்துறையின் கைது நடவடிக்கையை கண்டித்தும், காவல்துறை மூலம் விவசாயிகள் மீது அத்துமீறலில் ஈடுபடும் தமிழக அரசை கண்டித்தும், விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தியும் திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருங்களூா் அருகே 300-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் சாலையில் அமா்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து விவசாயிகள் அனைவரையும் போலீஸாா் குண்டுக்கட்டாக தூக்கி கைது செய்தனா். அப்போது, போலீஸாருக்கும், விவசாயிகளுக்கும் இடையே தள்ளு-முள்ளு ஏற்பட்டது. தொடா்ந்து, சமயபுரம், பள்ளிவிடை பகுதி முழுவதும் 100-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டு, பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
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