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விவசாயிகள் கைது: மு.வீரபாண்டியன் கண்டனம்

பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரி போராடியதற்காக கைது செய்யப்பட்ட விவசாயிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

CPI

இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் - கோப்புப்படம்

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பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரி போராடியதற்காக கைது செய்யப்பட்ட விவசாயிகளை விடுவிக்க வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலா் மு.வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

தவெக தோ்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிபடி 5 ஏக்கா், அதற்கும் குறைவான நிலமுடைய விவசாயிகளின் பயிா்க் கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டெல்டா உள்பட தமிழகம் தமிழகம் முழுவதும் விவசாய சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு புதன்கிழமை மறியலில் ஈடுபட்டது. இதில், 10,000-க்கும் மேற்பட்டோரை போலீஸாா் கைது செய்துள்ளனா். கைது செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் அனைவரையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

தடையற்ற மருத்துவ தேவை: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால், அரசு மருத்துவமனைகளில் தடையற்ற மருத்துவ சேவை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தனியாா் மருத்துவமனைகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பதாக புகாா்கள் வருகின்றன. கட்டணக் கொள்ளையில் ஈடுபடக்கூடாது என்ற எச்சரிக்கையும் அரசு விடுக்க வேண்டும். மீறும் மருத்துவமனைகள் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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