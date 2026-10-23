வீட்டில் அழுகிய நிலையில் மூதாட்டி சடலம்: போலீஸாா் விசாரணை
திருச்சியில் வீட்டில் அழுகிய நிலையில் இறந்துகிடந்த மூதாட்டி குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
திருச்சியில் வீட்டில் அழுகிய நிலையில் இறந்துகிடந்த மூதாட்டி குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சென்னை செங்குன்றம் ஆா்ஜிஎன் நகரைச் சோ்ந்தவா் எல். அலாசியஸ் (39), பெங்களூருவில் உள்ள தனியாா் நிறுவனத்தில் மேலாளராகப் பணியாற்றி வரும் இவா், சென்னையில் பெற்றோருடன் வசித்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், இவருடைய 69 வயது தாய் மட்டும் திருச்சி புத்தூா் பகுதியிலுள்ள இவா்களது வீட்டில் கடந்த 10 மாதங்களாக தங்கியிருந்தாா். இவருடைய வீட்டில் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தி தாயின் நடவடிக்கைகளை அலாசியஸ் கவனித்து வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில், வேலைப்பளுவால் கடந்த இரண்டு நாள்களாக கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை பாா்க்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், மூதாட்டி தங்கியிருந்த வீட்டுக்கு அருகே நடைபெற்ற வரும் கட்டுமான வேலைக்கு பணியாளா்கள் வியாழக்கிழமை காலையில் வந்தபோது மூதாட்டி தங்கியிருந்த வீட்டில் இருந்து துா்நாற்றம் வந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பக்கத்து வீட்டினா் அலாசியஸுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனா். இதையடுத்து, அலாசியஸ் உடனடியாக திருச்சிக்கு வந்து பாா்த்தபோது மூதாட்டி அழுகிய நிலையில் சடலமாக கிடந்தது தெரியவந்தது.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த உறையூா் போலீஸாா், மூதாட்டியின் சடலத்தை மீட்டு உடற்கூறாய்வுக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
புகாரின்பேரில், உறையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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