தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத்தில் காந்தி பெயா் நீக்கம்: காங்கிரஸ் ஆா்ப்பாட்டம்
தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டத் தில் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கிய மத்திய பாஜக அரசைக் கண்டித்து வேலூரில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதையொட்டி, வேலூா் மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் அண்ணா கலையரங்கம் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் டீக்காராமன் தலைமை வகித்தாா். எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவு செயலா் சித்தரஞ்சன், சிறுபான்மை பிரிவு வாஹித்பாஷா ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
அப்போது, தேசிய ஊரக வேலை உறுதியளிப்பு திட்டத்தில் மகாத்மா காந்தியின் பெயரை நீக்கியதை எதிா்த்து முழக்கங்கள் எழுப்பினா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் 25-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.
ஆற்காட்டில்...
ஆற்காடு காந்தி சிலை அருகில் காங்கிரஸ் கட்சி சாா்பில் ஆா்ப்பாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
வட்டார தலைவா் எஸ். .எம். வீரப்பா தலைமை வகித்தாா். நகரத் தலைவா் பியாரே ஜான், மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் மேச்சேரி பன்னீா் செல்வம், ஓ பி சி அணி மாவட்ட பொதுச் செயலாளா் பாரதி வேலு, சண்முகம், மாவட்டத் துணைத் தலைவா் விநாயகம், சிறுபான்மை பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் கே ஓ நிஷாத் அகமது ,ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ராணிப்பேட்டை மாவட்டத் தலைவா் சி பஞ்சாட்சரம் கலந்து கொண்டு பேசினாா்.
வட்டாரத் தலைவா்கள், சீனிவாசன், லீலா கிருஷ்ணன், வெங்கடேசன், ஓ பி சி மாவட்ட தலைவா் மொய்தீன், மாவட்ட இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் சா்மிளா, ராணிப்பேட்டை செயல் தலைவா் குப்புசாமி கலந்து கொண்டனா்.