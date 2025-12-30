வேலூா் மாவட்டத்தில் கால்நடைகளுக்கான தடுப்பூசி முகாம்கள்: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்
வேலூா் மாவட்டத்தில் தேசிய கோமாரி நோய் கட்டுப்படுத்துதல் திட்டத்தின்கீழ், கால்நடைகளுக்கு 8-ஆவது சுற்று கால் மற்றும் கோமாரி நோய்) தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
கே.வி.குப்பம் ஒன்றியம், பி.என்.பாளையம் ஊராட்சிக்குள்பட்ட குக்கலப்பள்ளி கிராமத்தில் இத்திட்டத்தை மாவட்ட ஆட்சியா் வி.ஆா்.சுப்புலட்சுமி தொடங்கி வைத்தாா்.
தேசிய கால்நடை நோய் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ், கால் மற்றும் வாய் நோய் (கோமாரி நோய்) தடுப்பூசி பணி வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து ஊராட்சிகள், பேரூராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் 29-12-2025 முதல் 18-01-2026 வரை 21- .வேலூா் மாவட்டத்தில் தகுதிவாய்ந்த 1,67,750- கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய்த் தடுப்பூசி போட இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. கால்நடை உரிமையாளா்கள் தங்களின் பசுக்கள், எருதுகள், எருமைகள் மற்றும் 4 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட கன்றுக் குட்டிகளுக்கு தங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் முகாம்களில் கோமாரி நோய் தடுப்பூசியை தவறாமல் போட்டுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறாா்கள் என்றாா் ஆட்சியா்.
நிகழ்ச்சியில், கால்நடைத் துறை இணை இயக்குநா் மணிமாறன், உதவி இயக்குநா் அந்துவன், கோட்டாட்சியா் எஸ்.சுபலட்சுமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.