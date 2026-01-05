முதலீட்டின் மீது அதிக லாபம் எனக்கூறி ராணுவ வீரா்களிடம் ரூ.15 லட்சம் மோசடி
முதலீடு செய்யப்படும் தொகைக்கு அதிக லாபம் எனக்கூறி ராணுவ வீரா்களிடம் ரூ.15 லட்சம் மோசடி செய்யப்பட்டதாக வேலூா் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் புகாா் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலூா் மாவட்ட மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் ராணுவ வீரரான விஜயகுமாா் அளித்துள்ள மனு: அணைக்கட்டு வட்டம், ஒடுக்கத்தூா் பகுதியைச் சோ்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரா் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ராணுவத்தில் பணியாற்றி வந்தாா். தற்போது மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அவா் ராணுவத்தில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, கைதாகி சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அவா் தனக்குத் தெரிந்த ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தில் பணம் முதலீடு செய்தால் பணம் இரட்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று கூறியதை நம்பி நானும், என்னுடன் வேலை பாா்க்கும் ராணுவ வீரா்கள் பலரும் ரூ.4.60 லட்சம், ரூ.1.80 லட்சம், ரூ.5.80 லட்சம், ரூ.3.10 லட்சம் என ரூ.15 லட்சம் தொகையை அவரது வங்கி கணக்குக்கு அனுப்பினோம். ஆனால், கூறியபடி அவா் பணத்தை திருப்பித் தரவில்லை.
தற்போது அவா் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா். எனவே, மாவட்ட காவல் அதிகாரிகள் எங்களது பணத்தை திரும்பப்பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மனுவை பெற்றுக்கொண்ட காவல் அதிகாரிகள், இப்புகாா் மீது விசாரணை அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனா்.